10:52 26.07.2018 | Политика | Новости
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Россия отреагировала на "Крымскую декларацию США"

Правительство России с недоверием относится к опубликованной Белым домом "Крымской декларации". Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Россия отреагировала на

Накануне госсекретарь США Майк Помпео подписал декларацию, в которой говорится, что Вашингтон никогда не признает аннексию украинского Крыма.

В свою очередь Захарова на своей странице в соцсети Facebook напомнила, что иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже до недавних пор были официальной политикой Вашингтона.

"Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"", – добавила представительница российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти Соединенных Штатов Америки за декларацию, в которой Вашингтон заявил о непризнании аннексии Крыма Россией и это отныне официальная политика США.


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