Разведка ОБСЕ обнаружила танки боевиков возле Луганска и Донецка

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки боевиков недалеко от временно оккупированного Донецка и Луганска.
Об этом сообщается в отчете миссии.
Около Луганска, разведка зафиксировала 21 гаубицу и 17 танков.
Также восемь самоходных гаубиц и 6 танков боевиков находились к востоку от Донецка.
Как сообщал "УРА-Информ", незаконные вооруженные бандформирования продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. Противник традиционно, не меняя своей манеры, активизируется ночью.