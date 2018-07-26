14:15 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Разведка ОБСЕ обнаружила танки боевиков возле Луганска и Донецка

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки боевиков недалеко от временно оккупированного Донецка и Луганска.

Разведка ОБСЕ обнаружила танки боевиков возле Луганска и Донецка

Об этом сообщается в отчете миссии.

Около Луганска, разведка зафиксировала 21 гаубицу и 17 танков.

Также восемь самоходных гаубиц и 6 танков боевиков находились к востоку от Донецка.

Как сообщал "УРА-Информ", незаконные вооруженные бандформирования продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. Противник традиционно, не меняя своей манеры, активизируется ночью.


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