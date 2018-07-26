Порошенко поблагодарил США за "Крымскую декларацию"

Как написал в четверг утром, 26 июля, на своей страничке в Facebook, глава государства, он поздравляет историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором.

Достойный ответ гибридным провокации Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен Администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, - заявил украинский президент.

Порошенко также призвал всех друзей и партнеров Украины поддержать "Декларацию Помпео".

Крым - это Украина, - завершил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне "отказываются признавать суверенитет Кремля" над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.