15:59 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Осужденного в РФ Николая Карпюка посетила Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Соответствующий визит российский омбудсмен сделала по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Осужденного в РФ Николая Карпюка посетила Татьяна Москалькова

Об этом Москалькова сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, она во "Владимирском централе" посетила не только граждан, которые отбывают наказание, но гражданина Украины Карпюка. В частности, на данный момент украинец не высказывает никаких претензий к условиям содержания. 

При этом, пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов подчеркнул, что Николая Карпюка держат в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о своих ближайших планах. Она намерена с визитом отправится в РФ, но когда это произойдет – зависит от российской стороны.


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