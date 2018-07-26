О своем решении идти на выборы Порошенко объявит не ранее 24 августа, - источник

Его команда уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего президента в выборах - решен. Об этом с четверг, 26 июля, сообщил журналистам РБК-Украина один из соратников президента.

Еще один источник отметил, что его решение об участии в выборах зависит от рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом кампании.

В то же время в Администрации президента обращают внимание, что на сегодняшний день ни один из соцопросов не показывает рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электорального мнения, включая самого Порошенко, отличаются в пределах статистической погрешности.

Таким образом в Администрации считают, что, учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, бороться за второй срок стоит.

Сам же Порошенко, как утверждает один из собеседников, заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки - не раньше Дня независимости, после 24 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться на должность городского головы Киева. Об этом политик сообщил в понедельник, 16 июня, в интервью изданию "Новое время". При этом столичный градоначальник напомнил, что он в этой должности уже четыре года.