09:18 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВФ поддержал план Украины по антикоррупционному суду

Международный валютный фонд одобрил украинский план по созданию Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает агентство Reuters.

МВФ поддержал план Украины по антикоррупционному суду

По словам пресс-секретаря Международного валютного фонда, законодательная база по проекту будет полностью поддержана властями ведомства, только после принятия соответствующих правок.

Также это будет влиять на получение очередного транша МВФ. Речь идет о повышении цены на газ в стране, а также дополнительные сокращения расходов или привлечения средств для преодоления дефицита поступлений этого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Высший антикоррупционный суд Украины сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019 года. Создать его можно до конца этого года. Андрей Паубий отметил, что уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов.


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