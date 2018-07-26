МВФ поддержал план Украины по антикоррупционному суду

По словам пресс-секретаря Международного валютного фонда, законодательная база по проекту будет полностью поддержана властями ведомства, только после принятия соответствующих правок.

Также это будет влиять на получение очередного транша МВФ. Речь идет о повышении цены на газ в стране, а также дополнительные сокращения расходов или привлечения средств для преодоления дефицита поступлений этого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Высший антикоррупционный суд Украины сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019 года. Создать его можно до конца этого года. Андрей Паубий отметил, что уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов.