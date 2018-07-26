Макаревич считает, что Россия украла Крым у Украины - ВИДЕО

По его мнению РФ могла как-то по-другому получить полуостров. Об этом он рассказал в эфире "Эха Москвы".

Макаревич заявил, что если Кремль уж так сильно хотел Крым, то стоило договариваться при помощи дипломатов, а на худой конец просто "купить" и решить проблему.

Музыкант заявил, что ни при каких обстоятельствах не поедет с гастролями в Крым. Он выразил надежду на то, что ситуация с оккупированным полуостровом закончится определенными договоренностями.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти Соединенных Штатов Америки за декларацию, в которой Вашингтон заявил о непризнании аннексии Крыма Россией и это отныне официальная политика США.