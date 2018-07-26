Комиссия отказалась увольнять Холодницкого - ФОТО

Вердикт был оглашен в четверг, 26 июля по результатам рассмотрения "дела Холодницкого" на заседании КДКП.

Так, на вопрос о том будет ли директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обжаловать это решение, он ответил: "Да". В то же время Холодницкий отметил, что будет обжаловать соотвествующие решение только после того, как увидит полный текст выговора.

При этом, в комисии пояснили, что не могут принимать решение об увольнении с административной должности заместителя генпрокурора, которую занимает Холодницкий. По закону о прокуратуре, Холодницкий занимает административные должности заместителя генпрокурора и руководитель САП, и процессуальную - прокурора.

Добавим, что срок полномочий главы САП составляет пять лет. Таким образом, Назар Холодницкий может занимать эту должность до 2020 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров в четверг, 26 июля, начала рассматривать две жалобы в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.