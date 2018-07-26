Кабмин утвердил график выплаты "Нафтогазом" дивидендов за 2017 год

Об этом свидетельствуют данные с документа, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно недавно полученным сведениям, "Нафтогаз" в июле-сентябре должен направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8 млрд 99,284 млн грн, в декабре - еще 8 млрд 99,284 млн грн.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, следующим решением Кабмина будет график, по которому выплатят остальные. По ее мнению, это делается для лучшего планирования ликвидности. Ведь, как известно, нардепам сейчас нет смысла брать кредиты и выплачивать всю сумму, если можна это дело рассрочить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины осуществила закупку природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol.