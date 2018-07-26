20:05 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Городского голову Черновцов Каспрука отправили в отставку

В Черновцах в четверг, 26 тюля, местные депутаты отправили в отставку городского голову Алексея Каспрука.

Городского голову Черновцов Каспрука отправили в отставку

За его отставку проголосовали 29 депутатов, еще 13 не участвовали в голосовании. При этом решение было принято по результатам тайного голосования.

Как сказано на местном сайте "Молодой буковинець", полномочия городского головы будет и исполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

Сам Каспрук уже заявил, что обжалует решение о своей отставке.

Напомним, Каспрук был избран на пост городского головы Черновцов 25 мая 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко уволил Валентина Мондриевского с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.


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