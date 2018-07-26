09:55 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова вновь собирается отправится в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о своих ближайших планах. Она намерена с визитом отправится в РФ, но когда это произойдет – зависит от российской стороны.

Денисова вновь собирается отправится в РФ

Об этом политик рассказала в интервью "Громадському".

Денисова вновь обратилась к руководителю администрации президента РФ Антону Вайна, по вопросу выполнения договоренности посещения украинских политзаключенных.

Также секретариат омбудсмена 25 июля направил письмо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, чтобы в очередной раз попытаться согласовать "дорожную карту" визитов уполномоченных к заключенным в РФ и Украине. Теперь украинская сторона ожидает ответа с предложениями от РФ.

На вопрос о том, когда члены двух стран смогут согласовать посещение заключенных, Денисова сказала, что о датах говорить нельзя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует снова ехать в Россию и пытаться попасть к украинским политзаключенным. Когда именно это произойдет - зависит от ответа российской стороны.


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