Аннексия Крыма является нарушением международного права, - МИД Чехии

Страна признает незаконность аннексии полуострова Россией. Такое заявление в четверг, 26 июля, сделало дипломатическое ведомство Чехии.

Как сообщает пресс-служба МИД, незаконная аннексия Крыма является нарушением международного права и единство международного сообщества в этом вопросе имеет решающее значение.

Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретяря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение, - говорится в сообщении МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.