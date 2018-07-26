21:50 26.07.2018 | Политика | Новости
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Аннексия Крыма является нарушением международного права, - МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии приветствует декларацию, которая была принята Соединенными татами Америки по Крыму.

Аннексия Крыма является нарушением международного права, - МИД Чехии

Страна признает незаконность аннексии полуострова Россией. Такое заявление в четверг, 26 июля, сделало дипломатическое ведомство Чехии.

Как сообщает пресс-служба МИД, незаконная аннексия Крыма является нарушением международного права и единство международного сообщества в этом вопросе имеет решающее значение.

Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретяря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение, - говорится в сообщении МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.


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