05:00 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер заверил, что позиция США по Крыму и Донбассу остается неизменной

Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросу Украины Курт Волкер вновь заверил, что Штаты не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Волкер заверил, что позиция США по Крыму и Донбассу остается неизменной

Как отметил во вторник, 24 июля, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов Волкер, комментируя пресс-конференцию президентов Дональда Трампа и Владимира Путина после переговоров в Хельсинки, он считает, что нет никаких движений о возможном признании ситуации с Крымом и нет никаких движений по Восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров, - сказал он.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Волкер заявил, что референдум на временно оккупированном Донбассе, который предложил провести президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, не может произойти, так как он будет не легитимным. По словам политика, предложение провести референдум на оккупированном Востоке Украины невозможна в реализации.


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