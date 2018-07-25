В украинской армии станет больше гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Первый замглавы оборонного ведомства Иван Руснак сообщил о том, что министр Степан Полторак решил оставить определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные должности займут гражданские.

Вместе с тем об увольнении военных речь не идет. Как пояснил Руснак, те офицеры, которые захотят продолжить службу в рядах ВСУ, смогут это сделать на других постах. Те же бойцы ВСУ, которые захотят уволиться с военной службы смогут продолжить работать на гражданских должностях.

Как сообщал "УРА-Информ", Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении лиц причастных к хищению топлива в Одессе. Как сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, согласно результатам проведенной проверки выявили ​​недостачу горюче-смазочных материалов в особо крупных размерах.