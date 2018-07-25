22:32 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине учредили стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 25 июля, учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко.

В Украине учредили стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных

Она будет выдаваться на поддержки украинских заложников, которых удерживают в российском плену. Соответствующий указ подписан президентом сегодня.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ носит название "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".

Президент также поручил Кабинету министров обеспечить выплаты этой стипендии, которые должны быть оформлены уже в этом году.

Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на правительство возложена мероприятия по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые были незаконно задержаны, содержались на территории России. Кроме того, вопрос касается адаптации членов семей политзаключенных.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, 24 июля 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, по многим украинским политзаключенных, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья. Также Денисова сообщила, что в ближайшее время состоится встреча представителей Красного Креста с семьями политзаключенных, чтобы найти пути посещение украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму.


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