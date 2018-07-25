22:59 25.07.2018 | Политика | Новости
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В Молдове обещают снять ряд налогов для бизнеса

Правительство Молдовы намерено сократить ряд налогов для бизнеса.

В Молдове обещают снять ряд налогов для бизнеса

Соответствующий проект поправок в законодательство был принят в среду, 25 июля, на заседании. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в частности, размер отчислений работодателей в бюджет государственного социального страхования предлагается снизить с 23% до 18%, НДС для предприятий сектора HoReCa - с 20% до 10%.

Кроме того, поправки предполагают увеличение предельного срока возврата экспортерами валютной выручки в страну с двух до трех лет и сокращение вдвое штрафа за нарушение сроков ее возврата.

При этом премьер-министр страны Павел Филип пояснил журналистам, что граждане требуют от правительства и парламента новых рабочих мест, однако эти государственные учреждения не создают рабочие места, а разрабатывают политику, которая, в случае удачного внедрения, приводит к росту инвестиций.

Молдавское правительство также предлагает освободить от уплаты налогов граждан страны, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума - 1,862 тысяч леев (112 долларов), и снизить размер подоходного налога для физлиц с 18% до 12%.

Поправки в законодательство будет внесены уже до конца текущей недели, а новые нормы вступят в силу с 1 октября 2018 года, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы во вторник, 27 марта, сообщило о своем решении выслать из страны трех российских дипломатов. Соответствующее решение было принято в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.


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