В мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины примет участие Порошенко

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 25 июля, на сайте главы государства, в субботу в 8.30 в Мариинском дворце начнется государственное мероприятие. Затем ближе к полудню начнется ход "Молитва за Украину", которое организовывает Украинская православная церковь Киевского патриархата.

В час дня президент выступит на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому.

В свою очередь УПЦ-КП на своей официальном сайте сообщает, что в этот же день в 11.30 начнется крестный ход "Молитва за Украину и за единую поместную Украинскую православную церковь". Он пройдет по маршруту Владимирский собор - бульвар Тараса Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.

Вместе с тем основные мероприятия запланированы на пятницу, 27 июля, В этот день в час дня на Владимирской горке будет совершен молебен, после завершения которого, начнется крестный ход - от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где пройдет всенощное бдение.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве ближайших два дня могут ограничить вход для пассажиро станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Это связано с проведением массовых мероприятий. Вместе с тем, как сообщает во вторник, 24 июля, пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", закрытие станций не планируется.