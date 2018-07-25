Украинские культурные деятели просят Сенцова прекратить голодовку

Об этом говорится в письме, направленном Сенцову.

Обращение к политзаключенному подписали Лина Костенко, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Александр Ройтбурд и многие другие.

Они настойчиво просят Сенцова прекратить голодовку, которая продолжается уже 73 дня.

В письме также упоминается история лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, который прекратил голодовку после того, как его об этом попросил академик Андрей Сахаров.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг утром, 28 июня, прилетела в Лабытнанги. Сейчас она направляется в колонию, где находится политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Как написала на своей страничке в социальной сети украинский омбудсмен, она уже на полпути к колонии.