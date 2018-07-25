США никогда не признают аннексию Крыма Россией, - Помпео

Штаты будут настаивать на территориальной целостности Украины. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном в среду, 25 июля,

Как сообщает вил, The New York Times, Помпео заявил, США отказываются признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное права и призывают Россию прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что позиции Соединенных Штатов и Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса существенно различаются.