23:47 25.07.2018 | Политика | Новости
100199828:Polishuk

США никогда не признают аннексию Крыма Россией, - Помпео

Соединенные Штаты Америки никогда не признают российскую оккупацию Крыма.

США никогда не признают аннексию Крыма Россией, - Помпео

Штаты будут настаивать на территориальной целостности Украины. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном в среду, 25 июля,

Как сообщает вил, The New York Times, Помпео заявил, США отказываются признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное права и призывают Россию прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что позиции Соединенных Штатов и Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса существенно различаются.


Поделиться
Читайте также:
 
Зубко назвал города, рискующие зимой остаться без тепла В Молдове обещают снять ряд налогов для бизнеса В Украине учредили стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных Россия планирует и дальше использовать политзаключенных для торга, - Ирина Геращенко
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив