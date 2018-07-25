18:34 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россияне взяли в плен еще одного украинца

В столице РФ в СИЗО оказался ещё один украинец, задержанный ФСБ.

Россияне взяли в плен еще одного украинца

Об этом проинформировал общественный защитник осуждённого в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин, информирует Укринформ.

Задержанным оказался проводник, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель". Он был задержан ещё одиннадцатого числа. Согласно предоставленной информации, мужчина обвиняется в участии в группе, которые якобы занимались переправкой оружия через украинско-российскую границу для последующей перепродажи.

Отметим, что виновным себя Бугайчук не считает.

Как сообщал "УРА-Информ", российские власти разрешили украинскому журналисту Роману Сущенко встретиться с женой и дочерью. Об этом в Twitter сообщил его защитник Марк Фейгин. Напомним, что журналиста Сущенко удерживают в России на протяжении года. Ему инкриминируют агентурную деятельность в пользу Украины, за что суд готов дать Роману 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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