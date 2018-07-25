16:14 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия на трое суток задержала несколько судов в Азовском море

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Россия до трех суток задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты.

Россия на трое суток задержала несколько судов в Азовском море

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает УНИАН.

По его словам российская сторона затягивает время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Вместе с тем представитель ГПСУ отметил, что такие действия России влияют на мощности прибрежных регионов Украины в Азовском море, а также на экономическую привлекательность страны.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина выступает за введение международных санкций в отношении черноморских портов России в ответ на проверки россиянами в Азовском море следующих в Украину судов. В свою очередь экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что  обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения


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