08:38 25.07.2018 | Политика | Новости
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Пошлины на товары с ЕС могут быть сняты на взаимной основе, - Трамп

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал о готовности снятия пошлин с европейских товаров, если ЕС в ответ снимет ограничения с товаров США.

Пошлины на товары с ЕС могут быть сняты на взаимной основе, - Трамп

Как написал президент США в своем Twitter, вскоре запланирована встреча торговых лидеров. По этому поводу он предложил ЕС отказаться от всех тарифов, ограничений и субсидий.

"Мы к этому готовы, а они - нет", написал Трамп.

Переговоры по торговым проблемам будут обсуждаться Трампом с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который прибывает в США с визитом.

Добавим, что отношения между ЕС и США обострились после объявления Трампом о введении ввозных таможенных пошлин на европейские сталь и алюминий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что США намеренно пытаются подорвать безопасность Европы своей жесткой протекционистской политикой. На профильном саммите в Буэнос-Айресе он заявил, что современная глобальная экономика не должна основываться на "законе джунглей", где интересы сильного государства являются приоритетными.


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