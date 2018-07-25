Клых в РФ просит вернуть его из психбольницы обратно в тюрьму

Об этом в Facebook сообщает российская правозащитница Татьяна Щур.

Так, Щур сообщила, что ей звонила мама украинца, которая до этого связывалась с Верхнеуральске тюрьмой. Там ей сообщили, что в тюрьме Клыха нет. Последние сведения о сыне она получала две недели назад от консула Украины, который посещал его в тюремной психиатрической клинике в городе Магнитогорске.

Как сообщал "УРА-Информ", украинец Станислав Клых, который находится в заключении в России, провел в коме шесть дней. Состояние его здоровья резко ухудшилось. К коме заключенного украинца привели лекарства, которыми Клыха кормили в психиатрической клинике.