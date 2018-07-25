Италия не признает российскую оккупацию Крыма, - Миланези

Власти страны и дальше будут придерживаться санкционной политики Европейского союза. Об этом в среду, 25 июля, на заседании парламента заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

По его словам, правительство Италии считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональные власти, назначенные в марте 2014 года, - сказал министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума".

Позже член дирекции Демократической партии, которая выступает в оппозиции к популистскому правительству Италии, Пьеро Фассини раскритиковал Сальвини за его скандальные заявления относительно "законности" аннексии Крыма и о Революции достоинства.