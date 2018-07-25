Генеральный секретарь организации по безопасности в Европе едет на Донбасс

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В рамках визита генсека на Восточную Украину он поговорит о роли и деятельности ОБСЕ в нашей стране и за ее пределами.

Вместе с тем боевики продолжают мешать перемещению представителей ОБСЕ на Донбассе.

А украинская сторона информирует, что военные формирования пророссийских боевиков постоянно увеличивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

Как сообщал "УРА-Информ", 23 июля на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.