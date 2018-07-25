12:38 25.07.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз введет пошлины на товары из США объемом 20 млрд долларов

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что ее команда в скором времени планирует ввести новые тарифы на американские товары на сумму 20 млрд долларов. В частности, это произойдет в случае, если американское правительство наложит пошлины на автомобили из ЕС.

Евросоюз введет пошлины на товары из США объемом 20 млрд долларов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отметила Мальмстрем, что сегодня, 25 июля, Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме. Там они доглжны обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.

"Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров, приблизительной стоимостью 20 млрд", - сказала еврокомиссар по вопросам торговли.

Напоследок она подчеркнула, что вместе с Юнкером будем просить Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Франция пригрозила США ввести ответны санкции на металлы


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