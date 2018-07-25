Евросоюз введет пошлины на товары из США объемом 20 млрд долларов

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что ее команда в скором времени планирует ввести новые тарифы на американские товары на сумму 20 млрд долларов. В частности, это произойдет в случае, если американское правительство наложит пошлины на автомобили из ЕС.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отметила Мальмстрем, что сегодня, 25 июля, Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме. Там они доглжны обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.
"Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров, приблизительной стоимостью 20 млрд", - сказала еврокомиссар по вопросам торговли.
Напоследок она подчеркнула, что вместе с Юнкером будем просить Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Франция пригрозила США ввести ответны санкции на металлы