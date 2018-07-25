Денисова предложила Москальковой совместно посетить заключенных

Когда именно это произойдет - зависит от ответа российской стороны.

Об этом Денисова сказала в комментарии Громадському.

Секретариат омбудсмена 25 июля направил письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой, чтобы в очередной раз попытаться согласовать "дорожную карту" визитов уполномоченных к заключенным в РФ и Украине.

На вопрос о том, когда омбудсмены двух стран смогут согласовать посещение заключенных, Денисова сказала, что о датах говорить нельзя, ведь это политическое решение.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко за помощью. Она просит главу госудпарства помочь обменять украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", задержанных Государственной пограничной службой Украины.