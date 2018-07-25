15:00 25.07.2018 | Политика | Новости
100199793:labazovych

Болгария предложила семи странам подать заявки на поставки истребителей

Власти Болгарии предложили семи странам подать конкурсные предложения для поставок 16 истребителей, чтобы заменить старых советских мигрантов Миг-29. В частности, в список этих стран вошли США, Португалия, Израиль, Италия, Германия, Франция и Швеция

Болгария предложила семи странам подать заявки на поставки истребителей

Об этом сообщает Euractiv.

Отметим, что на сегодняшний день парламент Болгарии одобрил план приобретения истребителей. Поэтому, страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения по стандартам НАТО.

По предварительным данным, первые восемь самолетов будут куплены за 1,08 млрд долларов. В эту сумму также должны войти не только наземное обслуживание, но и подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.

По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter. Производителей просят подать заявки до 1 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. 


Поделиться
Читайте также:
 
​Украина работает над увеличением торговли с Израилем Украинские культурные деятели просят Сенцова прекратить голодовку На Донбассе на мине подорвался трактор - ФОТО В Минрегионе рассказали, что Украина почти готова к отопительному сезону
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив