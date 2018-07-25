Болгария предложила семи странам подать заявки на поставки истребителей

Об этом сообщает Euractiv.

Отметим, что на сегодняшний день парламент Болгарии одобрил план приобретения истребителей. Поэтому, страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения по стандартам НАТО.

По предварительным данным, первые восемь самолетов будут куплены за 1,08 млрд долларов. В эту сумму также должны войти не только наземное обслуживание, но и подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.

По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter. Производителей просят подать заявки до 1 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны.