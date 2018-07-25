Болгария предложила семи странам подать заявки на поставки истребителей

Власти Болгарии предложили семи странам подать конкурсные предложения для поставок 16 истребителей, чтобы заменить старых советских мигрантов Миг-29. В частности, в список этих стран вошли США, Португалия, Израиль, Италия, Германия, Франция и Швеция
Об этом сообщает Euractiv.
Отметим, что на сегодняшний день парламент Болгарии одобрил план приобретения истребителей. Поэтому, страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения по стандартам НАТО.
По предварительным данным, первые восемь самолетов будут куплены за 1,08 млрд долларов. В эту сумму также должны войти не только наземное обслуживание, но и подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.
По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter. Производителей просят подать заявки до 1 октября.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны.