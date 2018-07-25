07:59 25.07.2018 | Политика | Новости
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Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 июля, подписал указ, согласно которому граждане 80 стран смогут находиться в стране до 30 дней.

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран

При этом срок безвизовых поездок для туристов этих стран, среди которых, в частности, 39 европейских стран, Соединенных Штатов Америки, Австралия и Япония, увеличивается от пяти до 30 дней. Как сообщает "Радио Свобода", указ вступит в силу через несколько дней после его публикации.

Вместе с тем сам Лукашенко уверен, что такие действия "будут способствовать дальнейшему развитию туристического сектора" и представлению Беларуси, как хорошего организатора спортивных мероприятий и фестивалей.

В то же время безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска, но не будет применяться к иностранцам, которые прибывают или выезжают из соседней России из-за отсутствия контроля на совместной границе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на начало июля 2018 года безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользовались от 9 до 12 тысяч украинцев в сутки.


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