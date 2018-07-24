17:59 24.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер пояснил почему идея Путина с референдумом на Донбассе невозможна

Референдум на временно оккупированном Донбассе, который предложил провести президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, не может произойти, так как он будет нелегитимным.

Волкер пояснил почему идея Путина с референдумом на Донбассе невозможна

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "112 Украина".

По словам политика, предложение провести референдум на оккупированном Востоке Украины невозможна в реализации.

В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда уехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов.

Как сообщал "УРА-Информ", 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.


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