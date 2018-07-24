Власти КНДР начали демонтаж объектов на ракетном полигоне

Как сообщает Reuters со ссылкой на доклад исследовательской группы при университете им. Джонса Хопкинса, на данный момент осуществляется демонтаж здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей.

Затем начнется разборка площадки для проведения испытания баллистических ракет.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.