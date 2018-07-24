В конгрессе США намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Об этом говорится в отчетах комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей.Таким образом, Вашингтон намерен для противостояния России запретить сотрудничество с Москвой по военной линии. Кроме того, соответствующим документом рекомендуется продлить на 2019 год программу военной помощи Украине.

Также в тексте указывается о необходимости обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому.

В этом же законопроекте американскому правительству предписывается не признавать аннексию Крыма и выделить 250 млн долларов для поставки вооружения Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела.