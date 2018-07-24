02:00 24.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский консул планирует встретиться с Сущенко

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца.

Украинский консул планирует встретиться с Сущенко

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Брескаленко планирует встретиться с Романом. В конце июля", - сообщил адвокат.

Ранее российский адвокат Марк Фейгин планирует встретиться с российским политзаключенным украинским журналистом Романом Сущенко.

Напомним, как сообща "УРА-Инфом", адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе в следующий раз посетит своего подзащитного в августе. По словам стороны защиты, ситуация с заключенный Сенцовым не изменилась, поэтому ездить к нему пока нет смысла.


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