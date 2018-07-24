Российский суд оштрафовал активистку за раздачу листовок в поддержку Сенцова

Об этом она сама рассказала "Новой газете".

Савоськину признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Защита уже заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Адвокат Роман Киселев считает, что 202-й указ президента, запрещающий проводить несогласованные пикеты и митинги во время Чемпионата мира по футболу в ряде городов, противоречит российской конституции. Активистка свою вину не признала.

Как сообщал "УРА-Информ", 30 мая 2014 года ФСБ сообщила о задержании Сенцова и ещё троих подозреваемых. По версии ФСБ, основной целью подозреваемых было совершение терактов в крымских городах.

25 августа 2015 года Северо-Кавсказкий окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.