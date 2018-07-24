15:31 24.07.2018 | Политика | Новости
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Российский суд оштрафовал активистку за раздачу листовок в поддержку Сенцова

Тверской районный суд РФ оштрафовал активистку Наталью Савоськину на 15 тысяч рублей за раздачу листовок в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Российский суд оштрафовал активистку за раздачу листовок в поддержку Сенцова

Об этом она сама рассказала "Новой газете". 

Савоськину признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Защита уже заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Адвокат Роман Киселев считает, что 202-й указ президента, запрещающий проводить несогласованные пикеты и митинги во время Чемпионата мира по футболу в ряде городов, противоречит российской конституции. Активистка свою вину не признала.

Как сообщал "УРА-Информ", 30 мая 2014 года ФСБ сообщила о задержании Сенцова и ещё троих подозреваемых. По версии ФСБ, основной целью подозреваемых было совершение терактов в крымских городах. 

25 августа 2015 года Северо-Кавсказкий окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 


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