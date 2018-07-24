Полторак лишил офицерских званий начальника 46-го центра обеспечения в Одессе

Соотвествующее решение принято по итогам проведенной там проверки. Как заявил министр сегодня во время брифинга, он лишается всех офицерских званий, а также права на пенсионное обеспечение и на пользование услугами медицинских учреждений Минобороны.

Материалы по результатам проверки, во время которой была обнаружена нехватка более 200 тонн дизельного топлива и ряд других нарушений, переданы в военную прокуратуру.

По мнение главы оборонного ведомства, действия руководства 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, расцениваются как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи.

В свою очередь начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко сообщил, что предварительная сумма убытков в результате хищения топлива со складов 46-го Объединенного центра обеспечения составляет более 6,4 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комплексная комиссия Министерства обороны обнаружила несколько тонн непригодного для употребления продовольствия на складе 46-го объединенного центра обеспечения в Одессе.

Также в воинской части в Киеве обнаружили 176 тонн непригодной тушенки.