18:08 24.07.2018 | Политика | Новости
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Меркель поговорила с Лавровым о Сирии и Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Меркель поговорила с Лавровым о Сирии и Украине

Об этом сообщает Лига. Новости со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал "УРА-Информ", российский и украинский омбудсмены на данный момент разрабатывают дорожную карту обмена заключенными. На встрече в Берлине была подтверждена приоритетность решения гуманитарных проблем, внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.


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