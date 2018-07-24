Меркель поговорила с Лавровым о Сирии и Украине

Об этом сообщает Лига. Новости со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал "УРА-Информ", российский и украинский омбудсмены на данный момент разрабатывают дорожную карту обмена заключенными. На встрече в Берлине была подтверждена приоритетность решения гуманитарных проблем, внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.