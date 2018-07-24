16:28 24.07.2018 | Политика | Новости
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Конгресс США предлагает Пентагону и в дальнейшем помогать Украине деньгами

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019-м финансовом году помощь Украине.

Конгресс США предлагает Пентагону и в дальнейшем помогать Украине деньгами

Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года. Проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

Так документом предлагается профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 млн. долларов на летальное вооружение.

Конгресс также продлил запрет на сотрудничество Пентагона с министерством обороны России. Документ, в частности, рекомендует запретить финансирование военного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Исключение составят определенные распоряжения министра обороны США.

На прошлой неделе министерство обороны США подтвердило решение о предоставлении Украине 200 млн. долларов в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства. По данным американского военного ведомства, эти деньги должны быть направлены на проведение дополнительных тренингов украинских военных, приобретение военного оборудования и работу военных советников для усиления оборонных возможностей украинской армии.

Как сообщал "УРА-Информ", Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые потребуются для перевода американского экспедиционного корпуса, находящегося в Германии. Об этом передает The Washington Post.


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