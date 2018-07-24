17:13 24.07.2018 | Политика | Новости
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Группа словацких депутатов собралась посетить оккупированный Крым

Группа депутатов из Словакии сообщила о намерении посетить оккупированный Крым несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов. Об этом сообщает словацкий портал SME.

Группа словацких депутатов собралась посетить оккупированный Крым

Как отмечается, группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в Крым из Москвы.

В свою очередь, с украинской стороны заявили, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.

По данным СМИ, сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле населения решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

В настоящее время известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей партии и депутат националистической SNS.

Как сообщал "УРА-Информ", австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства"  и исправила неточности. 


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