Группа словацких депутатов собралась посетить оккупированный Крым

Как отмечается, группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в Крым из Москвы.

В свою очередь, с украинской стороны заявили, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.

По данным СМИ, сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле населения решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

В настоящее время известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей партии и депутат националистической SNS.

Как сообщал "УРА-Информ", австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства" и исправила неточности.