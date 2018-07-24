Городской голова Ирпеня Владимир Карплюк объявил о сложении полномочий

Он принял решение 2 августа уйти в отставку. Об этом Карпюк написал во вторник, 24 июля, на официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению, он уходит, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион.

Моя следующая цель - участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье, - пояснил он свое решение, добавив, что считает необходимостью свое дальнейшее развитие.

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Напомним, впервые Владимира Карплюка избрали городским головой Ирпеня на внеочередных выборах в октябре 2014 года. Тогда он набрал 31% голосов. Уже через год на очередных выборах в 2015 году его кандидатуру на должность Ирпенского городского головы поддержали 60% избирателей.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня 2017 года в горсовете Ирпеня прошли обыски, позже в тот же день мэр города Владимир Карплюк опроверг сообщение о своей отставке.