12:35 24.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Австрийцы извинились за то, что "сделали" Крым российским

Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства"  и исправила неточности.

Австрийцы извинились за то, что

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Галина Юсипьюк сообщила, что в Walk Free Foundation заверили, что обозначение оккупированного Крыма как части России появилось в результате ошибки.

По словам украинского дипломата, представитель Walk Free Foundation Фиона Дэвид заверила, что после этого досадного случая будет проведен тренинг для персонала организации и попросила не рассматривать упомянутое недоразумение как попытку легализовать признание Автономной Республики Крым в составе РФ.

Посольство Украины в Австралии также выразило благодарность всем неравнодушным гражданам, которые активно приобщаются к кампании по мониторингу некорректного изображения АР Крым и Севастополя, поскольку это позволяет предотвращать как умышленное искажение информации, так и технические ошибки.

Как сообщал "УРА-Информ", признание президента России Владимира Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму станет доказательной базой в исках Украины против России.


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