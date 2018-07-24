Австрийцы извинились за то, что "сделали" Крым российским

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Галина Юсипьюк сообщила, что в Walk Free Foundation заверили, что обозначение оккупированного Крыма как части России появилось в результате ошибки.

По словам украинского дипломата, представитель Walk Free Foundation Фиона Дэвид заверила, что после этого досадного случая будет проведен тренинг для персонала организации и попросила не рассматривать упомянутое недоразумение как попытку легализовать признание Автономной Республики Крым в составе РФ.

Посольство Украины в Австралии также выразило благодарность всем неравнодушным гражданам, которые активно приобщаются к кампании по мониторингу некорректного изображения АР Крым и Севастополя, поскольку это позволяет предотвращать как умышленное искажение информации, так и технические ошибки.

Как сообщал "УРА-Информ", признание президента России Владимира Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму станет доказательной базой в исках Украины против России.