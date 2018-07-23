09:59 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вашингтон не будет рассматривать вопрос о референдуме на Донбассе

Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис рассказал, что правительство Вашингтона не намерено рассматривать вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Вашингтон не будет рассматривать вопрос о референдуме на Донбассе

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, в свое микроблоге в Twitter Маркис повторил тезис о том, что администрация президента США не рассматривает возможности поддержки референдума в восточной Украине. Также он добавил, что Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта на Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума.

Более того, лидер ведомства добавил, что организация и рассмотрение этого вопроса является нелегитимной на неподконтрольной части Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на саммите в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американскому президенту Дональду Трампу провести референдум на Донбассе. Такое предложение он сделал что бы, по его мнению, "положить конец военному конфликту". Путин также добавил что все должно происходить под эгидой международного сообщества.


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