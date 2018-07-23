08:38 23.07.2018 | Политика | Новости
100199533:nastya

В США появилась группа против устранения российских угроз в киберпространстве

В Америке директор Агенства национальной безопасности Пол Накасоне рассказал о запуске специальной рабочей группы для "устанения российских угроз в киберпространстве".

В США появилась группа против устранения российских угроз в киберпространстве

Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующее заявление управляющий ведомством озвучил на фоне сообщений о вмешательстве РФ в проведение выборов в США в 2016 году.

Так, по словам Накасоне, Россия теперь не имеет возможности действовать во вмешательстве, в случае необходимости специальная группа будет применять все необходимые меры

Также чиновник заявил, что США должны иметь способ, которым они собираются отстаивать свои права в таких сферах как киберпространство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.


Поделиться
Читайте также:
 
В Торонто мужчина посреди улицы расстрелял 9 человек - ФОТО МИД не рекомендует украинцам ездить в Замбию из-за холеры Боевики за минувшие сутки 15 раз открывали огонь, ранен один военный В США в церкви мужчина открыл стрельбу, погиб один человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив