В США появилась группа против устранения российских угроз в киберпространстве

Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующее заявление управляющий ведомством озвучил на фоне сообщений о вмешательстве РФ в проведение выборов в США в 2016 году.

Так, по словам Накасоне, Россия теперь не имеет возможности действовать во вмешательстве, в случае необходимости специальная группа будет применять все необходимые меры

Также чиновник заявил, что США должны иметь способ, которым они собираются отстаивать свои права в таких сферах как киберпространство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.