В США появилась группа против устранения российских угроз в киберпространстве

В Америке директор Агенства национальной безопасности Пол Накасоне рассказал о запуске специальной рабочей группы для "устанения российских угроз в киберпространстве".
Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующее заявление управляющий ведомством озвучил на фоне сообщений о вмешательстве РФ в проведение выборов в США в 2016 году.
Так, по словам Накасоне, Россия теперь не имеет возможности действовать во вмешательстве, в случае необходимости специальная группа будет применять все необходимые меры
Также чиновник заявил, что США должны иметь способ, которым они собираются отстаивать свои права в таких сферах как киберпространство.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.