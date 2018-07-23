15:12 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина попросит Запад ввести санкции против России из-за проверок на Азовском море

Украина выступает за введение международных санкций в отношении черноморских портов России в ответ на проверки россиянами в Азовском море следующих в Украину судов.

Украина попросит Запад ввести санкции против России из-за проверок на Азовском море

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он заявил, что Украина выступила с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, для работы с американскими и европейскими партнерами для введения зеркальных мер, которые должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне. А именно: ограничение торговых операций и ограничение судозаходов. 

Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что   обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения.


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