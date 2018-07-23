Украина попросит Запад ввести санкции против России из-за проверок на Азовском море

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он заявил, что Украина выступила с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, для работы с американскими и европейскими партнерами для введения зеркальных мер, которые должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне. А именно: ограничение торговых операций и ограничение судозаходов.

Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения.