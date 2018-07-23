12:55 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина останется на евроатлантическом пути, несмотря на препятствия РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Российской Федерации не удастся повлиять на выбор Украиной евроатлантического пути.

Украина останется на евроатлантическом пути, несмотря на препятствия РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам чиновника, Украина продолжает двигаться в сторону Европы, к реализации всех свобод каждого гражданина, Россию это не очень радует.

Климпуш-Цинцадзе также напомнила о результатах июльского саммита НАТО.

"Была принята декларация стран-членов, которые четко подтвердили, что Украина имеет суверенное право самостоятельно решать свое будущее. И члены Альянса готовы рассматривать заявку Украины на членство в НАТО тогда, когда Украина будет готова", - добавила министр.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждает, что Евросоюз готов начать секторальную интеграцию Украины в европейское сообщество.


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