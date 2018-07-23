Украина обратилась в IMO не признавать выданные в оккупированном Крыму документы моряка

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Так, украинское правительство обращается к государствам-членам IМО не признавать претензии России относительно права имплементации конвенций IМО, на временно оккупированной территории Украины.

Стоит добавить, что делегации стран ЕС, США, а также представитель Европейской Комиссии поддержали позицию украинской стороны. Тем самым высокопоставленные министры осудили незаконную аннексию Крыма Россией и призвали остальных членов IМО придерживаться такой же политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко за помощью. Она просит главу госудпарства помочь обменять украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", задержанных Государственной пограничной службой Украины.