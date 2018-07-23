19:14 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сущенко на следующей неделе посетит украинский консул

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин посетит своего подзащитного в среду, 25 июля.

Сущенко на следующей неделе посетит украинский консул

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в начале следующей недели.

Об этом Фейгин сообщил информагенству Укринформ.

"Вероятно, в среду я смогу побывать у Романа Сущенко", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко, "видимо, посетит Сущенко в начале следующей недели".

Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом британскому Independent рассказала его сестра Наталья Каплан.


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