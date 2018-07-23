Сущенко на следующей неделе посетит украинский консул

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в начале следующей недели.

Об этом Фейгин сообщил информагенству Укринформ.

"Вероятно, в среду я смогу побывать у Романа Сущенко", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко, "видимо, посетит Сущенко в начале следующей недели".

Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом британскому Independent рассказала его сестра Наталья Каплан.