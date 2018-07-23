Стало известно, когда пройдет встреча политдиректоров "нормандской четверки"

Об этом сообщает издание "Интерфакс", ссылаясь на дипломатический источник.

Отмечается, что встреча запланирована на четверг текущей недели, и пройдет в в МИД ФРГ.

Однако, немецкое ведомство пока не подтверждает встречу политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине и не называет деталей.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил журналистам, что встреча состоится в Берлине в конце недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатоав Америки Дональд Трамп дал поручение своему советнику по национальной безопасности Джону Болтон пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон. Он предлагает российскому президенту посетить Вашингтон этой осенью.