15:27 23.07.2018 | Политика | Новости
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Стало известно, когда пройдет встреча политдиректоров "нормандской четверки"

Встреча политических директоров стран "нормандского формата" по вопросу украинского урегулирования пройдет в Берлине в четверг, 26 июля.

Стало известно, когда пройдет встреча политдиректоров

Об этом сообщает издание "Интерфакс", ссылаясь на дипломатический источник.

Отмечается, что встреча запланирована на четверг текущей недели, и пройдет в в МИД ФРГ.

Однако, немецкое ведомство пока не подтверждает встречу политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине и не называет деталей.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил журналистам, что встреча состоится в Берлине в конце недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатоав Америки Дональд Трамп дал поручение своему советнику по национальной безопасности Джону Болтон пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон. Он предлагает российскому президенту посетить Вашингтон этой осенью.


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