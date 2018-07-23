17:14 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сестра Сенцова заявила, что он находится в предсмертном состоянии

Украинский политзаключенный Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Сестра Сенцова заявила, что он находится в предсмертном состоянии

Об этом британскому Independent рассказала его сестра Наталья Каплан.

"Мы не знаем сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии", - сказала она.

Также добавила, что ему принудительно вкалывают питательные инъекции, однако у него начались проблемы с сердцем.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.


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