Сестра Сенцова заявила, что он находится в предсмертном состоянии

Об этом британскому Independent рассказала его сестра Наталья Каплан.

"Мы не знаем сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии", - сказала она.

Также добавила, что ему принудительно вкалывают питательные инъекции, однако у него начались проблемы с сердцем.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.