09:32 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Признание Путина по "референдуму" в Крыму станет доказательной базой в суде, - Ирина Геращенко

Признание президента России Владимира Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму станет доказательной базой в исках Украины против России.

Признание Путина по

Об этом в интервью журналистам в понедельник утром, 23 июля, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. При этом она отметила, что главным итогом саммита президентов России и Соединенных Штатов Америки в Хельсинки стало подобное признание, когда он сказал, что "мы провели референдум".

Уверена, это поможет нашим юристам из Министерства иностранных дел и Минюста при подготовке очередных исков против РФ по незаконному референдуму под дулом автоматов. Путин добавил в копилку вещи, которые для нас будут доказательной базой, - отметила Геращенко.

Напомним, 1как сообщал УРА-Информ, 16 июля на пресс-конференции в Хельсинки Путин заявил, что российская сторона провела референдум и для РФ вопрос Крыма закрыт.


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