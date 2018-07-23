08:57 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил закон о повышении защиты авторских прав

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав".

Порошенко утвердил закон о повышении защиты авторских прав

Согласно информации Верховной Рады, данный закон устанавливает правила работы организаций коллективного управления авторскими правами.

Этот документ поддержали 246 народных депутатов, после того как в конце апреля США отменили беспошлинный ввоз ряда товаров из Украины из-за нарушения авторских прав.

Так, согласно тексту закона, ОКУ является зарегистрированное общественное объединение со статусом юридического лица, не имеющее целью получение прибыли, основанное исключительно правообладателями, деятельность которого направлена на коллективное управление имущественными правами на объекты авторского права и смежных прав.

Документ устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.

Закон также предусмотрел обязательства ОКУ постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать автору об использовании его произведений и о том, какое вознаграждение за это ему полагается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц", предусматривающий усиление социальной защиты участников АТО, Революции Достоинства и их семей. 


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